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    Пт., 18 октября 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Кто-нибудь распространяет контекстную рекламу в поисковике?
    • Сегодня! Platon Cегодня в 11:13 «Ответить»
      Всем привет. Кто-нибудь распространяет контекстную рекламу в поисковике? Как у вас получилось сделать хороший старт? Просто последнее время я вообще перестал понимать яндекс директ и его возможности. Почти неделю сидел с баннерами, писал текст, генерировал правильные ключи для удобного наращивания СТА. В общем всё делал по давно известной схеме. Не скажу, что раньше у меня было прям много переходов по баннеру, но они были. Сейчас вообще почти ничего нет. Зайдет где-то 25 несчастных и выйдут. Вроде бы вчера была покупка, но это не точно. Возможно, мне приснилось) В общем сейчас стало сложновато справляться с этой площадкой. Начинаю снова мониторить видеоролики о контекстном ведении рекламы. Есть какие-нибудь идеи для застоя?
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 11:41 «Ответить»
        Я сразу понял, что не настолько умный и правильно оценил свои возможности. Для контекстной рекламы заказал специалиста, который провел анализ моего сайта на ряду с конкурентами. Отсюда стало известно о возможных проблемах и дырах моего сайта. Из этого стало ясно, что контекстная реклама приведет больше клиентов за счёт расширения семантического ядра. Когда на сайте слишком много запросов их нужно чередовать и для каждого делать объявления, чтобы собрать всё в отдельные группы. Это сохранит релевантность для каждого баннера и приведет побольше клиентов. Как видишь, даже вкратце мой успешный старт оказался долгим и объемным. Зато я научился работать с гугл адвордс, теперь на очереди яндекс директ) Посмотри, какую работу проделывает специалист ну и сравни со своей https://direct-settings.ru/ . Такой, наглядный пример в разнице затрачиваемых усилий.
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