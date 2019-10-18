Всем привет. Кто-нибудь распространяет контекстную рекламу в поисковике? Как у вас получилось сделать хороший старт? Просто последнее время я вообще перестал понимать яндекс директ и его возможности. Почти неделю сидел с баннерами, писал текст, генерировал правильные ключи для удобного наращивания СТА. В общем всё делал по давно известной схеме. Не скажу, что раньше у меня было прям много переходов по баннеру, но они были. Сейчас вообще почти ничего нет. Зайдет где-то 25 несчастных и выйдут. Вроде бы вчера была покупка, но это не точно. Возможно, мне приснилось) В общем сейчас стало сложновато справляться с этой площадкой. Начинаю снова мониторить видеоролики о контекстном ведении рекламы. Есть какие-нибудь идеи для застоя?
Я сразу понял, что не настолько умный и правильно оценил свои возможности. Для контекстной рекламы заказал специалиста, который провел анализ моего сайта на ряду с конкурентами. Отсюда стало известно о возможных проблемах и дырах моего сайта. Из этого стало ясно, что контекстная реклама приведет больше клиентов за счёт расширения семантического ядра. Когда на сайте слишком много запросов их нужно чередовать и для каждого делать объявления, чтобы собрать всё в отдельные группы. Это сохранит релевантность для каждого баннера и приведет побольше клиентов. Как видишь, даже вкратце мой успешный старт оказался долгим и объемным. Зато я научился работать с гугл адвордс, теперь на очереди яндекс директ) Посмотри, какую работу проделывает специалист ну и сравни со своей https://direct-settings.ru/ . Такой, наглядный пример в разнице затрачиваемых усилий.