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С продажи одной модели вы получите, в среднем, 50% прибыли. Допустим, если вы продали горнолыжный костюм за 7000 рублей, ваш чистый доход составит 3500 рублей.
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Почта: info@mtforce.ru
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