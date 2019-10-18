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    Пт., 18 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Бессонница
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 07:58 «Ответить»
      Я и подумать не могла что это такая большая проблема.
      • Сегодня! conscience Cегодня в 08:44 «Ответить»
        Это огромная проблема, мне с ней справиться помог доктор, которого я нашла на этом портале: https://docdoc.ru/doctor/illness/bessonnica . Правда процесс лечения занял около двух недель.
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