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    Пт., 18 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Куда бежать?
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 07:55 «Ответить»
      Я и подумать не могла что в тридцать можно столкнуться с артритом.
      • Сегодня! Leya Cегодня в 08:03 «Ответить»
        В поликлинику по месту жительствах для начала, вас направят куда нужно.
        • Сегодня! conscience Cегодня в 08:39 «Ответить»
          Мне знакомо ваше удивление, я когда услышала этот диагноз, тоже была удивлена. Справиться с этой проблемой мне помог доктор, которого я нашла на этом портале: https://docdoc.ru/doctor/illness/artrit .
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