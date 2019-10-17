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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: SEO
    • New! Dann Cегодня в 19:20 «Ответить»
      Нужно сделать SEO продвижение сайта и я пока не могу определиться, куда лучше обратиться. Посоветуйте, пожалуйста, лучше найти компанию или обратиться к частному специалисту?
      • New! Evelyn Cегодня в 19:34 «Ответить»
        А вы самостоятельно не пробовали этим заняться? Если у вас есть сайт, то лучше самому научиться этому делу. Представляете, сколько вы денег сэкономите? В интернете же можно всему научиться.
        • New! falling Cегодня в 19:53 «Ответить»
          Да вы что! Тут нужно быть специалистом. Да еще и много времени это займет. Если у вас есть время учиться этому, то тогда флаг в руки, конечно. Но лучше найти специалиста.
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