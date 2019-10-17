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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Тема: Бизнес
    • New! Non Stop Cегодня в 16:58 «Ответить»
      Вопросы ведения бизнеса - важная тема, которая интересует всех людей связных с коммерцией. Сейчас есть куча личностей и книг, которые обещают горы золота. Но выбирать наставника, когда дело доходит до обучения, нужно осторожно. Вы не представляете сколько контор и менторов мне пришлось пересмотреть, чтобы быть полностью уверенной в том, что деньги, которые я заплачу за тренинг не уйдут в пустоту. Некоторые из них были, мягко говоря, направлены на выкачивание денег из людей весьма глупого порядка. При этом, потребность в получении качественных знаний у меня была всегда. Перечитав кучу бизнес форумов, наткнулась на людей, которые советовали Московскую Академии Продаж. У них, к примеру, можно заказать: скрипт продаж, тренинг личностного роста, бизнес тренинг по переговорам спб https://msksale.group/treningi/trening-peregovorov/, услуги бизнес консалтинга в Москве и многое другое. Я почитала отзывы на разных ресурсах, посмотрела их видео и весьма интересных блог. Рискнула и сходила на тренинг по переговорам. Все прошло замечательно, информация там озвученная действительно полезная и применимая на практике. Кстати, у Академии весьма впечатляющий послужной список. Советую их всем, кто находится в поиске специалистов, которые помогут гарантированно увеличить объем продаж и научить руководителей грамотно всем управлять.
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