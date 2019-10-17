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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Размещение вакансий
    • New! AysuManilowa Cегодня в 16:04 «Ответить»
      Устроилась менеджером по персоналу в одну компанию, подскажите как быстро размещать вакансии на известных сайтах по работе, а то вручную получается очень долго.
      • New! KamilaLviv Cегодня в 16:23 «Ответить»
        Добавить вакансии быстро на большинство известных сайтов по работе, можно с помощью специализированного сервиса, такого как этот https://[url]www.hrhome.ru/[/URL]. Стоимость размещения зависит от количества вакансий, чем больше, тем дешевле выйдет одна, а также от сроков. Все отклики кандидатов поступают прямо на сервис, что на мой взгляд, достаточно удобно.
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