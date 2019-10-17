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Сайт GeoStart – все, что нужно знать о геодезии и кадастре





Вы собираетесь получить технический план на помещение, но вы не знаете об особенностях его оформления и содержании документа? Или возможно вас заинтересовала постановка на кадастровый учет земельного участка – где, кем и как выполняется эта процедура, а также какие конкретно документы получит собственник недвижимости? Не исключено, что у вас существуют другие вопросы, касаемые недвижимого имущества, геодезии и кадастра, а также процедур, сопровождающих его?



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GeoStart: большая площадка для профессионалов





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