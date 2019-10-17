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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Тема: Умные часы
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 10:47 «Ответить»
      Умные часы Huami Amazfit GTR 42 mm (EU, черный) https://kaluga.ru-mi.com/umnyie-chasyi- ... m-chernyiy. Через изысканный облик выражается неповторимая красота и притягательность. Amazfit GTR 42mm выполнены в корпусе из авиационного алюминиевого сплава, толщина которого не превышает высоту стопки из пяти монет, а вес даже меньше, чем 6 листов А4. Яркое кольцо из керамики и микрокристаллов циркония лишь подчеркивает все достоинства образа. 4 цвета - космический черный, вишневый розовый, лунный белый и коралловый красный - усиливаются 60 австрийскими кристаллами для неповторимого блеска. Сочетая разные ремешки, можно создать по-настоящему уникальный образ.
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