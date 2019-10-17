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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Тема: Умная розетка
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 10:45 «Ответить»
      Умная розетка Aqara Smart Socket (QBCZ11LM) https://kaluga.ru-mi.com/umnaya-rozetka-xiaomi-aqara. Настенная розетка Aqara (версия ZigBee) представляет собой стационарную интеллектуальную розетку, которая не испортит уже имеющийся дизайн отделки квартиры. Замена традиционных розеток позволяет реализовать функции дистанционного управления, установки времени включения и выключения, сбора статистических данных о количестве израсходованного электричества и др., а также при использовании совместно с другими интеллектуальными устройствами можно сделать жизнь еще удобнее.
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