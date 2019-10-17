Умная розетка Aqara Smart Socket (QBCZ11LM) https://kaluga.ru-mi.com/umnaya-rozetka-xiaomi-aqara. Настенная розетка Aqara (версия ZigBee) представляет собой стационарную интеллектуальную розетку, которая не испортит уже имеющийся дизайн отделки квартиры. Замена традиционных розеток позволяет реализовать функции дистанционного управления, установки времени включения и выключения, сбора статистических данных о количестве израсходованного электричества и др., а также при использовании совместно с другими интеллектуальными устройствами можно сделать жизнь еще удобнее.