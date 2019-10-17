Мне посоветовали хороший сайт, где много всякой информации по продвижению бизнеса в
интернете. Там дают в том числе и консультации владельцам сайтов, которые, как и я, сайт
получили, а что делать с ним дальше не знают. https://proseosite.ru/Студий, предлагающих не
только создание, но и техподдержку и продвижение сайта, без гигантских аппетитов я не смогла
найти. Заказала консультацию, сама поработала над своим сайтом. Оказалось, все не так страшно,
как казалось сперва. Теперь буду решать, самой дальше пытаться все сделать или поручить
специалисту по сео.