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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Хочу подыскать себе интересное развлечение в номер
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 00:30 «Ответить»
      Всем привет. Хочу подыскать себе интересное развлечение в номер. Мне целую неделю сидеть в этом унылом городе и заполнять бумаги, договоренности с другой фирмой. Не люблю такие вот командировки, когда даже за окном посмотреть не на что.
      • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 00:33 «Ответить»
        У меня настолько утомительные командировки, что во время них я либо сплю, либо брожу по городу.
        • Сегодня! Platon Cегодня в 00:39 «Ответить»
          А ты вообще любишь читать? Как тебе литература книги, просто я в дороге всегда сижу за объемными фентези. Помогают лучше погрузиться в происходящее книги. Если у меня затяжная командировка, тогда я подключаю развлечения. В последнее время перешел на азартные игры. Немного пристрастился к онлайн казино https://sloty-igrat.club/promokodi/vegas-promokod/ из-за огромного выбора автоматов. Можно долго кататься по всему списку и тебе ничего не надоест
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