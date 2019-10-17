Всем привет. Хочу подыскать себе интересное развлечение в номер. Мне целую неделю сидеть в этом унылом городе и заполнять бумаги, договоренности с другой фирмой. Не люблю такие вот командировки, когда даже за окном посмотреть не на что.
А ты вообще любишь читать? Как тебе литература книги, просто я в дороге всегда сижу за объемными фентези. Помогают лучше погрузиться в происходящее книги. Если у меня затяжная командировка, тогда я подключаю развлечения. В последнее время перешел на азартные игры. Немного пристрастился к онлайн казино https://sloty-igrat.club/promokodi/vegas-promokod/ из-за огромного выбора автоматов. Можно долго кататься по всему списку и тебе ничего не надоест