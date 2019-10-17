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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Подскажите, как можно весело провести время на скучной вечеринке?
    • New! HighMan Cегодня в 00:02 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите, как можно весело провести время на скучной вечеринке? Мне нужно отметится и побыть тут по крайней мере чес. В общем из развлечений тут практически ничего нет. Ничего, чтобы меня могло заинтересовать. Какие будут варианты?
      • New! Kronid1NestorD Cегодня в 00:13 «Ответить»
        Мм, вариантов много один из которых вообще не приходить туда. Как тебе такие возможности?))
        • New! Platon Cегодня в 00:22 «Ответить»
          Ой, сочувствую. Я пару раз бывал на таких мероприятиях. Вообще я любитель поработать и заняться делом. Поэтому времяпровождение на такой вот "веселой" тусовке было настоящей пыткой. Хорошо, что я додумался пройтись по развлечениям и скачать вулкан платинум на андроид https://lokomotiv.info/blogs/021019/75591/ , где есть не только целая пачка интересных аппаратов но и полноценный клуб. Было интересно пообщаться и покрутить слоты. В общем, если у тебя есть хоть капля азарта - советую!
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