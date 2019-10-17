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    Чт., 17 октября 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Номер на ночь
    • Magera Вчера в 21:44 «Ответить»
      Хотим провести с любимым романтический вечер, например, в хорошем отеле. Посоветуйте, где снять номер на ночь?
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