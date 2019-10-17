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    Тема: Кнопка-коммутатор
    • albert838 Вчера в 21:03 «Ответить»
      Беспроводная кнопка-коммутатор Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch https://kaluga.ru-mi.com/besprovodnoy-kommutator-xiaomi-mi-smart-home-wireless-switch. Делая завтрак на кухне легко нажмите на беспроводной выключатель для того, чтобы разбудить ребенка. Собираясь выходить из дома на работу один раз нажмите на беспроводной коммутатор Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch, чтобы выключить все электроприборы в доме. Сейчас помимо набора интеллектуальных приборов от Mijia, можно дополнительно приобрести отдельные умные элементы, нужно всего лишь в гостиной, на кухне или в уборной разместить несколько беспроводных выключателей, которые позволят в любое время удаленно контролировать твои умные приборы одним легким нажатием.
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