Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 17 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 116 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Зарядное устройство
    • albert838 Вчера в 21:01 «Ответить»
      Зарядное устройство Xiaomi 4 USB Ports Charger Adapter, 2.4А (белый) https://kaluga.ru-mi.com/zaryadnoe-ustroystvo-4-usb-2a. 4 USB-порта, быстрая зарядка 2.4 А. Экономия времени без лишних переживаний
      Каждый из четырех портов поддерживает выход 5V/2.4A, полная мощность составляет 35 Вт, которой вполне достаточно для зарядки четырех устройств. В основе зарядного устройства лежит интеллектуальная микросхема от Fairchild, которая совместима с компьютерами, фотоаппаратами и другими устройствами. Поддержка быстрого заряда 2.4А обеспечивает такую же безопасность зарядки, как и оригинальное зарядное устройство. Вы можете без какого-либо ущерба одновременно заряжать до 4 устройств, существенно экономя свое время.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода