Зарядное устройство Xiaomi 4 USB Ports Charger Adapter, 2.4А (белый) https://kaluga.ru-mi.com/zaryadnoe-ustroystvo-4-usb-2a. 4 USB-порта, быстрая зарядка 2.4 А. Экономия времени без лишних переживаний
Каждый из четырех портов поддерживает выход 5V/2.4A, полная мощность составляет 35 Вт, которой вполне достаточно для зарядки четырех устройств. В основе зарядного устройства лежит интеллектуальная микросхема от Fairchild, которая совместима с компьютерами, фотоаппаратами и другими устройствами. Поддержка быстрого заряда 2.4А обеспечивает такую же безопасность зарядки, как и оригинальное зарядное устройство. Вы можете без какого-либо ущерба одновременно заряжать до 4 устройств, существенно экономя свое время.