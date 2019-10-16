Используйте для утепления вашего дома современные материалы. Так вы сэкономите не только время, но и сделаете результат вашего труда более долговечным. Современные материалы сделаны на использование в течении десятков лет, а значит вкладывать деньги в них более выгодно, чем использовать более дешевый материал.
Монтаж утеплителя — работы по утеплению дома на данном этапе зависят конкретно от того, какой материал для утепления стен вы выбираете. Если используется пенопласт, то здесь вам придется воспользоваться специальными кронштейнами для пенопласта, а также, желательно, дополнительно приклеить пенопласт к поверхности стены для лучшего схватывания. В случае использования минеральной ваты вам также нужно прибегнуть к помощи специальных креплений. Самым удобным в случае утепления стен конкретно является использование утеплителя для стен,заказать можно тут https://tnsystem.ru/category/izolyatsion...teli/dlya-sten/ т. к. он позволяет справиться с работой намного быстрее, а теплопроводность его отвечает самым высоким требованиям.
Отделка — после того, как утепление стен будет выполнено, стоит обработать стену. В случае использования пенопласта суть обработки сводится к тому, что на его поверхность наносится армированная сетка, поверх нее накладывается определенный слой шпаклевки. Если в качестве утеплительного материала выбирается вата, то поверх нее к стене крепится прочный материал.