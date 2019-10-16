Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 16 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 145 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Наушники Xiaomi
    • New! albert838 Cегодня в 15:26 «Ответить»
      Корпус наушников https://kaluga.ru-mi.com/naushniki-xiao … i-chernyiy изготовлен из алюминиевого сплава, с применением технологии анодирования металла. Внешняя сторона корпуса подверглась пескоструйной циркониевой обработке, благодаря которому получила противоскользящую, переливающуюся на свету, изящную текстуру, на которой не остаются отпечатки пальцев.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      купить лестницу2(2) Строительство и ремонтВера МэйCегодня в 16:31Olga12 Cегодня в 16:33
      Как утеплить стены1(1) Строительство и ремонтabidinCегодня в 16:28abidin Cегодня в 16:28
      Кожаная обувь8(1) Мода, одежда, обувьMashka29.07.19 в 14:48ирина1990 Cегодня в 16:09
      Спортивное питание41(1) СпортLika85812.03.16 в 20:23Invictus Cегодня в 16:08
      Музыка2(1) Музыкальный форумtreatmeВчера в 08:57Invictus Cегодня в 16:07
      Планшет Mi Pad 4 Plus2(2) Компьютеры, смартфоны, гаджетыalbert838Cегодня в 15:29Invictus Cегодня в 16:07
      УЗИ в Москве4(1) Медицина и ЗдоровьеsimeonВчера в 09:23Jeavi Cегодня в 15:58
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода