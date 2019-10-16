Мощный и тонкий ноутбук с дискретной видеокартой https://kaluga.ru-mi.com/noutbuk-xiaomi … gb-seryiy. RedmiBook поднимает планку производительности и легкости для 14-дюймовых ноутбуков на новый уровень. Максимальная комплектация оснащена процессором Intel® Core™ i5 восьмого поколения, видеокартой GeForce MX250®, передовой системой охлаждения, а также быстрой оперативной и постоянной памятью. При толщине в 17,95 мм и наличии металлического корпуса он весит всего 1.5 кг, что делает его невероятно мобильным и удобным.