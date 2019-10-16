Голландский закон признает существование иностранных юридических лиц. Любое иностранное физическое лицо, партнерство или компания (резидент или нерезидент) могут вести бизнес в Нидерландах без необходимости принятия юридической формы на голландском языке. Статус иностранной компании в Нидерландах такой же, как и у голландской компании. Однако могут быть требования к регистрации.



По причинам ответственности иностранные инвесторы часто предпочитают вести бизнес в Нидерландах, создав дочернюю компанию в Нидерландах.



Иностранный инвестор также может рассмотреть возможность структурирования своего бизнеса в качестве С.Е. Фондовая биржа расшифровывается как «Societas Europaea» или «Европейская компания» .



Иностранная компания, которая работает в Нидерландах, но не создала дочернюю компанию в Нидерландах, должна зарегистрироваться как так называемое «представительство». Это должно быть зарегистрировано в торговом реестре Голландской торговой палаты



Иностранный инвестор может создать собственный филиал или дочернюю компанию в Нидерландах, но он также может привлечь местных агентов или дистрибьюторов для продажи своих продуктов или услуг



В принципе, договаривающиеся стороны могут свободно соглашаться с условиями, которые они желают, но существуют законодательные ограничения, касающиеся добросовестности, защиты потребителей.

В некоторых случаях необходимо зарегистрировать продукт, прежде чем вывести его на голландский рынок. Особое внимание следует уделить правилам ответственности за качество продукции.



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