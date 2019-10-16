Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 16 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 160 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Обменять валюту в Запорожье
    • Сегодня! Vodylupe Cегодня в 12:13 «Ответить»
      Я обычно смотрю курс валют в Запорожье на этом сайте https://obmen.zaporizhzhe.ua/eur-uah, там же кстати и совершаю обмен гривен на евро, курс там всегда адекватный + можно забронировать нужную сумму по фиксированному курсу.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      купить лестницу2(2) Строительство и ремонтВера МэйCегодня в 16:31Olga12 Cегодня в 16:33
      Как утеплить стены1(1) Строительство и ремонтabidinCегодня в 16:28abidin Cегодня в 16:28
      Кожаная обувь8(1) Мода, одежда, обувьMashka29.07.19 в 14:48ирина1990 Cегодня в 16:09
      Спортивное питание41(1) СпортLika85812.03.16 в 20:23Invictus Cегодня в 16:08
      Музыка2(1) Музыкальный форумtreatmeВчера в 08:57Invictus Cегодня в 16:07
      Планшет Mi Pad 4 Plus2(2) Компьютеры, смартфоны, гаджетыalbert838Cегодня в 15:29Invictus Cегодня в 16:07
      УЗИ в Москве4(1) Медицина и ЗдоровьеsimeonВчера в 09:23Jeavi Cегодня в 15:58
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода