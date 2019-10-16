Знания лишними не бывают. Тем более, если ради них пришлось ехать в
другой город и жить там целый месяц. Спасибо, принимающая сторона
организовала нам проживание. Я была в Казани и училась по
специальности «консультант по питанию». http://www.wellfitness-
company.ru/course/konsultant-po-pitaniyu Составлять диету – непростое дело.
Нужно учитывать много разных условий. Не скажу, что было трудно. Но
все-таки пришлось попотеть. После сдачи экзамена компания
«Wellfitness» выдала мне сертификат о том, что я теперь специалист.
Попробовала свои силы, составив диету для себя и подруг.