Застройщик территории Бадаевского завода заверил, что проект реконструкции восстановит аутентичный облик места – круглый стол в МГД
ВВ Мосгордуме обсудили ситуацию вокруг Бадаевского пивзавода
9 октября в стенах парламента собрались депутаты, общественные деятели, жители района Дорогомилово и арендаторы коммерческих помещений на территории завода в рамках круглого стола, посвященном развитию территории Бадаевского завода. Инициатором мероприятия выступила депутат МГД Екатерина Енгалычева, сообщает «Московская газета».
Сегодня территория Бадаевского пивоваренного завода находится в достаточно заброшенном состоянии, часть зданий — в аварийном. Застройщик заверил, что проект реконструкции восстановит аутентичный облик его территории.
По словам представителя Capital Group, проект предусматривает восстановление аутентичного облика Бадаевского пивоваренного завода, что подразумевает сохранение памятников архитектурного наследия. Также будет создано общественное пространство с новыми функциями: общественный зелёный парк площадью 4 га, новая социальная инфраструктура для детей, спортивный кластер.
Как было отмечено, на данный момент в Дорогомилово нет общественного благоустроенного парка такой площади. Однако, благодаря реализации проекта реконструкции территории бывшего Бадаевского завода, он появится.
По итогам круглого стола участниками была принята резолюция.