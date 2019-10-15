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    Тема: Внуки и очередность наследования после смети бабушки и дедушки
    • New! JangO Cегодня в 21:53 «Ответить»
      Помогите разобраться в вопросе определения очередности наследования имущества внуками после смерти бабушки или дедушки. Как это регулируется, если не составлено завещание, например?
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