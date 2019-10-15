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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Научные конференции
    • New! lenamyshk Cегодня в 17:53 «Ответить»
      Ребята, если здесь есть среди нас ученые, преподаватели, аспиранты, студенты, подскажите, как часто посещаете конференции, и где узнаете информацию об актуальных? Желательно, чтобы была возможность и публикации статьи.
      • New! jaroslava07 Cегодня в 17:59 «Ответить»
        Разве научные конференции не предполагают публикацию научных статей? Мне всегда казалось, что это само собой разумеющееся. Информацию о ближайших конференциях, я как студентка, всегда узнаю на кафедре, например.
        • New! lenamyshk Cегодня в 18:03 «Ответить»
          Значит, Вам повезло, что не попадались такие конференции, которые не печатают научные статьи, где проводятся только выступления с научными материалами. Мне вот повезло с такими столкнуться, уже на двух побывала. А кафедра Ваша, где узнает информацию о конференциях, которые будут проводиться, или Вы имеете ввиду, проводимые кафедрой?
          • New! jaroslava07 Cегодня в 18:08 «Ответить»
            Не только наша кафедра проводит конференции научные, есть и университетские. Помимо прочего с кафедрой ездим по разным городам, недавно в Ростовском ВУЗе были, в ЮФУ. Узнает наш зав. кафедрой всегда легко – у него очень много знакомых среди ученых не только в нашей стране, но и в большинстве стран мира.
            • New! feeling_okey Cегодня в 18:13 «Ответить»
              Повезло, у кого есть вот такие заботливые заведующие кафедрой, которые не забывают про своих студентов, и заботятся о том, чтобы они принимали участие в конференциях. Вот есть неплохой сайт, где можно посмотреть какие научные конференции и когда они будут проводиться - https://sibac.info/conf. Кстати возможность публикации своей статьи есть, только нужно соблюдать сроки установленные. И главное, что есть много направлений, по которым проводятся конференции, от психологии до естественных наук и не только. Я бы сказала на любой вкус)
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