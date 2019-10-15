Добрый день. Сейчас для меня актуален вопрос, где можно приобрести гранитные ступени для внутренней и наружной установки в Москве. Интересуют классические оттенки серого и красного цветов.Так как заказ предстоит большой, не хотелось бы ошибиться с качеством.Посоветуйте, пожалуйста, проверенную компанию.
Вот хорошая проверенная компания http://am55.ru/stats/kupit-stupeni-v-moskve.html , заказывали у них не один раз разную продукцию из натурального камня, в т.ч. брдюры и ступени. Не было претензий ни к качеству, ни к срокам доставки. Цены ниже средних по рынку. Так что, рекомендую.