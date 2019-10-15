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    Вт., 15 октября 2019г.
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    Тема: Где заказать установку памятника в Саратове.
    • New! lansMILA Cегодня в 14:32 «Ответить»
      Здравствуйте. Нужно заказать памятник на могилу в Саратове. Конечно, интересует вопрос качества, а также,чтобы достаточно быстро изготовили и аккуратно установили.У кого есть реальный опыт по такому вопросу, поделитесь.Если можно, оставьте, пожалуйста, ссылку на сайт.
      • New! sakurKAR Cегодня в 14:43 «Ответить»
        Около года назад долго выбирали компанию по изготовлению памятника, в результате заказали памятник с установкой в компании 'СПБ РИТУАЛ-С' http://ritual-sar.ru/izgotovlenie-i-usta...v-saratove.html , работой очень довольны, ребята реализовали все мои пожелания, грамотно и качественно установили. Рекомендую.
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