Здравствуйте. Нужно заказать памятник на могилу в Саратове. Конечно, интересует вопрос качества, а также,чтобы достаточно быстро изготовили и аккуратно установили.У кого есть реальный опыт по такому вопросу, поделитесь.Если можно, оставьте, пожалуйста, ссылку на сайт.
Около года назад долго выбирали компанию по изготовлению памятника, в результате заказали памятник с установкой в компании 'СПБ РИТУАЛ-С' http://ritual-sar.ru/izgotovlenie-i-usta...v-saratove.html , работой очень довольны, ребята реализовали все мои пожелания, грамотно и качественно установили. Рекомендую.