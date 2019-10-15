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    Вт., 15 октября 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Телефония
    • New! Fallybome Cегодня в 11:45 «Ответить»
      Ищем качественные и по адекватной цене телефоны для IP телефонии. Мы в этом профаны, хотелось бы советов на тему того, на какой конкретно модели остановиться.
      • New! Rainamad Cегодня в 11:50 «Ответить»
        Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
        • New! Pratarata Cегодня в 11:56 «Ответить»
          Если уже выбрали платформу для телефонии, то смотрите чтобы она поддерживалась IP телефоном, бывает что покупают, а в итоге не подходит. Выкинутые деньги получаются.
          • New! Seenteyal Cегодня в 12:05 «Ответить»
            IP телефонию мы планировали установить уже полгода назад, но по определенным обстоятельствам получается только сейчас. Тариф выбрали, вот осталось оборудование купить. На данный момент мне по характеристикам и ценам приглянулись телефоны Grandstream https://all4tele.com/voip-oborudovanie/i...nd-grandstream/. По платформе посмотрела, все подходит. Но вот хотелось бы услышать мнение тех, кто пользуется этим брендом хотя бы немного. Как вам?
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