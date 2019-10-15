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Тема: Телефония
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Ищем качественные и по адекватной цене телефоны для IP телефонии. Мы в этом профаны, хотелось бы советов на тему того, на какой конкретно модели остановиться.
Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
Если уже выбрали платформу для телефонии, то смотрите чтобы она поддерживалась IP телефоном, бывает что покупают, а в итоге не подходит. Выкинутые деньги получаются.
IP телефонию мы планировали установить уже полгода назад, но по определенным обстоятельствам получается только сейчас. Тариф выбрали, вот осталось оборудование купить. На данный момент мне по характеристикам и ценам приглянулись телефоны Grandstream
https://all4tele.com/voip-oborudovanie/i...nd-grandstream/
. По платформе посмотрела, все подходит. Но вот хотелось бы услышать мнение тех, кто пользуется этим брендом хотя бы немного. Как вам?