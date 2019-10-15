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    Вт., 15 октября 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: IP телефония
    • New! Rainamad Cегодня в 11:24 «Ответить»
      Ищем качественные и по адекватной цене телефоны для IP телефонии. Мы в этом профаны, хотелось бы советов на тему того, на какой конкретно модели остановиться.
      • New! Fallybome Cегодня в 11:44 «Ответить»
        Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
        • New! Fallybome Cегодня в 11:44 «Ответить»
          Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
          • New! Fallybome Cегодня в 11:44 «Ответить»
            Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
            • New! Fallybome Cегодня в 11:44 «Ответить»
              Вообще, конечно, лучше всего конкретизировать, сколько у вас человек, на какой объем звонков нужны телефоны, бюджет опять же.
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