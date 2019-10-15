Есть такое понятие как «затык». То есть, нужна идея, решение, которое ты
ищешь и никак не можешь найти. В бизнесе такие ситуации возникают
постоянно. И хорошо, когда есть с кем обсудить свой вопрос. С
человеком, понимающим в чем может быть проблема. Этот человек –
Елена Малькова. Она дает грамотные консультации руководителям,
помогает посмотреть на проблему со стороны. http://www.malkova.com/corporate-custome...s-for-managers/
Если нужен коллективный разум – есть клуб для руководителей «Дерзкое
мероприятие», который она ведет. Я частый гость у нее на заседаниях
клуба. В итоге появляются новые идеи, помогающие мне вести бизнес.