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    Вт., 15 октября 2019г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Музыка
    • Сегодня! treatme Cегодня в 08:57 «Ответить»
      Как вы относитесь к современной музыке? Мне она не особо заходит. Ну как, послушать 1 раз можно, но не более. Хотя, некоторые треки довольно неплохие. Слушаю https://startpesni.online/. Накидайте популярных треков, которые по вашему мнению довольно неплохие. Мне нравится разве что ATL
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