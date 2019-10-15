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    Вт., 15 октября 2019г.
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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Розы для Розы
    • treatme Вчера в 21:34 «Ответить»
      Мою девушка зовут Роза и я ей никогда не дарил цветы. Хочу чисто символично купить розы . Живу в Алматы. Что посоветуете?
      • nastyaraduntsv Вчера в 21:36 «Ответить»
        Мне кажется, это будет отличным и неожиданным подарком. Что по поводу доставки цветов, то советую обратиться к https://bloom.kz/rozi у них всегда свежие цветы, самые красочные букеты и быстрая доставка. Сам оттуда хризантемы заказывал для жены. Советую.
        • New! Mihaj Вчера в 22:20 «Ответить»
          Мне особенно сюрприз за 399 999&#8376; понравился )
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