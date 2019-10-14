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    Пн., 14 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Курение.
    • Сегодня! sergem Cегодня в 19:14 «Ответить»
      Сейчас все больше людей начинают бросать курить и конечно это правильно , тем более это вредно . И вот тоже думаю , бросать или нет и как .
      • Сегодня! sveta134 Cегодня в 19:24 «Ответить»
        Конечно надо бросать курить , оно вредно для здоровья , тем более везде идут компании о вреде курения.
        • Сегодня! igordk Cегодня в 19:37 «Ответить»
          Согласен полностью, что курить лучше не начинать, а если уже человек курит, то стараться бросить. Тем более, если смотреть антитабачные компании, то пассивное курение https://today-inform.com/lifestyle/passi...na-40-v-rossii/ снизилось в стране на 40% и это конечно очень хорошо, сами люди понимают о вреде этой привычки. Так что надо бросать курить.
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