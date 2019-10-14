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    Пн., 14 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Поломался автомобиль
    • New! ИгорьКузнецов Cегодня в 15:01 «Ответить»
      Сломалась моя Газель, не знаю, где запчасти найти на неё. Есть варианты какие?
      • New! IrinaGonchar Cегодня в 15:01 «Ответить»
        Автомеханики на нашем предприятии покупают запчасти газель недорого в автоцентре Автофристайл http://www.автофристайл-м.рф/service/zapchasti/gazel/ . Просто я ответственная за покупку, они мне пишут список, а я уже закупаю всё. Все детали оригинальные, в наличии всегда необходимое есть и даже советы по выбору дают. Можете там купить и не ошибётесь!
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