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    Пн., 14 октября 2019г.
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    Тема: Оценка ущерба
    • New! MarinkaIvanova Cегодня в 12:25 «Ответить»
      Около 2-х месяцев назад нам закончили строить дом. По началу все было нормально, никаких проблем не было. Но вот буквально неделю назад мы заметили, что появились трещины в стенах. Компания, которая занималась строительством отказывается отвечать за свой проект. Куда нам можно обратиться с этим вопросом? И реально ли добиться возмещения?
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