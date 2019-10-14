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    Пн., 14 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нивелир не очень дальный, для внутренней отделки посоветуйте.
    • New! AlexanS Cегодня в 12:09 «Ответить»
      Мой окончательно приказал долго жить, неизвестного происхождения, купленый на али, за недорого, лазеры светит уже не пойми куда. А всего год ему отроду. Посоветуйте, что-нибудь надежное и долговечное, что посоветуете?
      • New! manoninvitaly Cегодня в 12:19 «Ответить»
        На али, надежное не смеши меня. Недавно купил себе для работы, Бош GCL 2-15 G с зеленым лазером https://www.bosch-professional.com/ru/ru/product...15-g-0601066J00 вот это по настоящему, надежно и долговечно. Кстати, зеленый лазер реально видно лучше. В помещении работать одно удовольствие с таким.
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