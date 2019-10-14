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    Тема: Плитка на кухню
    • Сегодня! Петр43 Cегодня в 05:58 «Ответить»
      Уважаемые форумчане, всех приветствую! Хочу сделать ремонт на кухне, немного освежить ее интерьер, а то старый слишком уж приелся. Так вот, никак не могу определиться с плиткой на стены и пол. Что можете порекомендовать интересное?
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