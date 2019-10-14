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    Тема: Кому можно сдать металл?
    • New! Валерий223 Cегодня в 04:42 «Ответить»
      Привет всем! Значит, захожу я на днях в свой гараж, думал немного там убраться, и оказалось что у меня есть очень много не нужно нахрен мне металла, вот думаю сдать его, так что подскажите мне пожалуйста где можно сдать металл?
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