Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 14 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 111 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Обучение английского
    • New! Петр43 Cегодня в 04:40 «Ответить»
      Многие люди чтобы изучить английский язык поедут за рубежом, так как в языковой среде лучше и эффективнее выучит любые иностранные языки. Какие страны наиболее подходящие для изучения английского языка, пожалуйста, напишите, если кто об этом хорошо проинформирован.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода