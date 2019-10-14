Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 14 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 111 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Остекление балкона
    • New! Иннокентий 34 Cегодня в 04:39 «Ответить»
      Планирую поменять во всей квартире окна на новые, в том числе и остеклить балкон. Заметил что многие ставят деревянные окна, а не пластиковые. Интересно мнение, какие лучше, как считаете? В первую очередь думаю сделать балкон, куда лучше обратиться в Красногорске?
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода