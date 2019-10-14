Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 14 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 110 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Что думаете о системе 1С
    • New! oleg2002209 Cегодня в 04:38 «Ответить»
      Всем привет))) как дела? Что у вас нового? Я вот открыл свое дело не большое пока, но… но… у меня нет никого, кто может мне помочь с установкой программы 1С, да что там с установкой, я без малейшего понятия, где ее можно приобрести, может кто-то из вас может мне помочь советом или чем-то в подобном плане???
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода