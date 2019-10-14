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    Пн., 14 октября 2019г.
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    Тема: Где купить телефон?
    • Сегодня! sveta712 Cегодня в 01:55 «Ответить»
      Добрый день. Кто может подсказать, где купить обычный, сотовый телефон? Мне нужна хорошая батарея, которая будет держать заряд чуть больше недели. Я собираюсь поехать в горы и заняться охотой. Так что хороший телефон не помешает.
      • Сегодня! ownageboss Cегодня в 02:12 «Ответить»
        Ты можешь у меня купить сотовый телефон. Купить у того парня за окном. Да почти везде есть сотовые телефоны, от которых хотят избавиться. Посмотри сколько уже есть объявлений https://www.cmlt.ru/ads--rubric-292-goodsReg-all...0-product-30497 . Я хотел купись себе смартфон б/у, но там оказалось слишком много обычных телефонов. В общем, мне без надобности, а тебе в самый раз.
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