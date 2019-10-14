Добрый день. Кто может подсказать, где купить обычный, сотовый телефон? Мне нужна хорошая батарея, которая будет держать заряд чуть больше недели. Я собираюсь поехать в горы и заняться охотой. Так что хороший телефон не помешает.
Ты можешь у меня купить сотовый телефон. Купить у того парня за окном. Да почти везде есть сотовые телефоны, от которых хотят избавиться. Посмотри сколько уже есть объявлений https://www.cmlt.ru/ads--rubric-292-goodsReg-all...0-product-30497 . Я хотел купись себе смартфон б/у, но там оказалось слишком много обычных телефонов. В общем, мне без надобности, а тебе в самый раз.