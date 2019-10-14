Конкретно не могу сказать, можно ли у нас в городе приобрести такие электронные замки, с такими типами карт… но, думаю, попробовать поискать в Москве – можно. Да и вообще в интернет-магазинах посмотреть, так быстрее найдете.
В интернете у меня не получилось найти. Вот и спрашиваю здесь. Вдруг кто-то ищет лучше, чем я, и поделиться результатами поисков. Да и такие электронные замки – новинка на нашем рынке, может поэтому сложности в поиске.
А Вам судя по названию темы, такие замки в гостиницу нужны? Я просто к тому пишу, что предприниматели и в гостиничном бизнесе тоже общаются между собой, возможно обсуждают такие вещи и могут знать на счет электронных замков… как вариант.
У меня, видимо, как и у Вас, Автор, очень плохо с поиском в интернете. Максимум, что удалось найти мне – это пару компаний. Вот, кстати, неплохая одна, которая занимается замками для гостиницы электронными - https://hsu.systems/ru/products/electron...cks/hsu-9936-s/. Да и выбор самих замков, удивило, что есть. Правда теперь нужно найти подходящие к интерьеру… но это лучше, чем ничего. Да и, кстати, к электронным замкам можно приобрести и карты нового типа Mifare! Осталось только закрыть денежные вопросы и можно смело брать.