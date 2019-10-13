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    Вс., 13 октября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Публикация научных статей
    • New! lenamyshk Cегодня в 10:58 «Ответить»
      Форумчане, есть ли среди нас люди науки, которые пишут научные статьи и публикуют их? Мне необходимо опубликовать свою статью в журнале, который входил бы в базу Scopus. Не знаете, где можно посмотреть перечень журналов, входящих в эту базу, и кто помог бы с публикацией?
      • New! jaroslava07 Cегодня в 11:07 «Ответить»
        Мне кажется это сложной затеей… Потому что это международный уровень, а там с публикацией статей все серьезно. Тема научной статьи действительно должна быть настолько мощной в плане новизны… Вам зачем именно в журналах этой базы печататься?
        • New! lenamyshk Cегодня в 11:13 «Ответить»
          Да знаете, мне то с одной стороны и не нужны такие проблемы… Но публикация в таких журналах, которые входят в базу Scopus тем более, способствует тому, что грант, который мне необходим – дадут.
          • New! jaroslava07 Cегодня в 11:18 «Ответить»
            Вот оно что… Я не знала о таких деталях… Хотя я только начинаю свой путь в науке, в аспирантуре отучилась всего лишь полтора года. С публикациями статей сталкивалась, но вот до международного уровня еще не дошла)
            • New! feeling_okey Cегодня в 11:26 «Ответить»
              Списка журналов, которые входили бы в базу Scopus, я к сожалению, не нашла… Поэтому теперь приходится искать издательства, которые занимались бы публикацией статей в таких журналах. Кстати, нашла неплохой научный форум, где могут помочь с публикациями в Scopus - https://nauchforum.ru/publikaciya-scopus. Они полностью сопровождают статью, пока она не будет опубликована, и с рецензией могут помочь также. Завтра, думаю, посоветоваться со своим научным руководителем, по поводу публикации своей статьи и обращения к ребятам из научного форума.
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