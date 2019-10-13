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    Вс., 13 октября 2019г.
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    Тема: Пассажирские грузоперевозки
    • Сегодня! Malage Cегодня в 02:16 «Ответить»
      Планирую открыть свою фирму по пассажирским грузоперевозкам, подумываю прикупить несколько грузовичков и оформить их как маршрутные такси. Как думаете, реально ли за 3.5 млн. рублей купить новые грузовые автобусы или придется искать б/у?
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