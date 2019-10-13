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    Вс., 13 октября 2019г.
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    Тема: Можно ли получить высшее образование дистанционно?
    • Сегодня! Алексейzx Cегодня в 02:14 «Ответить»
      Доброго времени суток уважаемый друзья! У меня к вам такой вопрос, можно ли в наших реалиях получить качественное высшее образования дистанционно, я честно говоря не особо верю что это возможно, а что вы думаете?
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