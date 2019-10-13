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    Вс., 13 октября 2019г.
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    Тема: Верите ли вы в НЛО?
    • Сегодня! Валерий223 Cегодня в 02:12 «Ответить»
      Всех приветствую на этом форуме! Хотел бы у вас поинтересоваться, кто-нибудь верит в существование нло и в целом пришельцов с другие планет на Земле? Я честно говоря думаю что это правда, и я думаю что собственно они и способствовали нашему появлению, а что вы думаете?
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