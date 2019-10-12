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    Сб., 12 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кровельные сэндвич панели
    • Сегодня! Alekspan555 Cегодня в 13:31 «Ответить»
      Подскажите, где можно купить кровельные сэндвич панели оптом и в розницу в Москве?
      • Сегодня! RomanBest Cегодня в 13:34 «Ответить»
        Оптом и в розницу кровельные панели высокого качества продаются в московской компании СтальПро: https://sp-panel.ru/sendvich-paneli-krovelnye/ , в достаточно широком ассортименте. Компания надежная и свои обязательства выполняет исправно. В этом убедился на личном примере заказа для стройки кровельных сэндвич панелей, которые мне были своевременно доставлены.
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