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    Сб., 12 октября 2019г.
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    Тема: Реклама на телевидении
    • Malage Вчера в 18:01 «Ответить»
      У меня небольшая швейная фабрика и я сама разрабатываю новые модели. Не так давно мои модели получили первое место на конкурсе молодых дизайнеров и мне предложили сделать рекламу, что бы заявить о себе. Куда мне нужно обратиться в Москве по этому вопросу.
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