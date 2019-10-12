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    Сб., 12 октября 2019г.
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    Тема: Вопрос по кофемашине
    • Иннокентий 34 Вчера в 17:52 «Ответить»
      Позавчера сломалась кофемашина saeco, я обратилась в мастерскую, но у них нет запчастей для ремонта. Сказали что могут заказать, но когда их привезут неизвестно. Может через неделю, а может и через три недели. Меня это совсем не устраивает. Может кто-то знает куда можно обратиться по поводу запчастей, где их обычно покупают?
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